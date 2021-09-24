На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае возобновлена работа спасателей

Спасатели возобновили работы на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевой главк МЧС.

«Работы возобновлены. Сегодня [24 сентября] будут работать на месте следователи, а спасатели — оказывать им помощь», — заявили в МЧС.

Ранее работы были временно приостановлены с наступлением темного времени суток.

Самолет Ан-26, принадлежащий фирме «Летные проверки и системы», пропал с радаров и перестал выходить на связь 22 сентября. Борт проводил проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории региона.

Добраться до места аварии спасателям удалось только 23 сентября. По данным Минздрава Хабаровского края, все члены экипажа погибли.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей в качестве компенсации.

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта начала проверку в отношении компании, которой принадлежал потерпевший крушение борт.