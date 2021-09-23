ТАСС: пропавший на Камчатке Ка-27 может принадлежать ФСБ

Вертолет Ка-27, совершивший жесткую посадку на Камчатке, может принадлежать Федеральной службе безопасности (ФСБ) России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«Предварительно известно, что вертолет принадлежит ФСБ», — заявил источник.

По его словам, на борту воздушного судна находились три человека. Источник также рассказал, что активная фаза поисков начнется утром.

«Активная фаза поиска начнется с рассветом, к ней планируется привлечь вертолет», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что в районе горы Острой на Камчатке вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку. До этого вертолет перестал выходить на связь, начались его поиски. Информации о состоянии пассажиров нет.

До этого сообщалось, что в Ижевске на территории республиканской больницы №1 санитарный вертолет совершил аварийную посадку.