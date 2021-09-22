На заводе в Брянской области уничтожили тонну кокаина

В Брянской области на новом эндокринном заводе в городе Почеп уничтожили тонну кокаина, сообщает ТАСС.

Огромная партия кокаина была сожжена в специальной изолированной печи, где зола, оставшаяся от наркотиков, была обработана химикатами и захоронена на полигоне.

Предприятие, ранее бывшее военным объектом, где уничтожали советское химическое оружие, в 2019 году было передано в ведомство Московского эндокринного завода. Главной задачей производственного комплекса станет фармакологическое производство, однако также здесь будет крупнейший в России центр по уничтожению изъятых правоохранителями наркотиков.

Первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков заявил, что на новом производстве будут производиться препараты из списка стратегически значимых лекарственных средств.

«Это гепарины, это всякие наркотические, психотропные вещества — это 25 тонн производства в 2024 году. Фактически это закрытие к 2024 67% списка стратегически важных лекарственных препаратов с точки зрения полного цикла», — пояснил Осьмаков.

Ранее эксперты заявили, что не верят в то, что «Талибан» (организация запрещена в России) победит наркотрафик.