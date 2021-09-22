Бездомному в США грозит 7 лет тюрьмы из-за неуплаты 43 центов

Мужчина в США, по ошибке недоплативший 43 цента за бутылку газировки на заправке, содержится под залогом в $50 тыс. и ему грозит до семи лет тюремного заключения. Об этом сообщает Independent.

Согласно судебным протоколам, Джозеф Соболевски был арестован по обвинению в совершении уголовного преступления по закону Пенсильвании о «трех ошибках» (введен в 28 штатах, третье преступление повлечет за собой длительный срок заключения) за кражу в розничной торговле. За несколько лет до этого у мужчины было две судимости за ненасильственные кражи.

В публикации утверждается, что Соболевски увидел на одной из заправок акционную вывеску, предлагающую приобрести две бутылки газировки за $3. Предположив, что за $2 он сможет купить одну бутылку, мужчина оставил деньги на прилавке и забрал товар. Фактически стоимость одной бутылки составляла $2,43, поэтому работники заправки вызвали полицию.

Секретарь Совета по помилованию штата Пенсильвания Брэндон Флад назвал обвинение «бесполезной растратой ресурсов».

«Это буквально вопрос нескольких центов, который приведет не только к уголовной ответственности человека, но и к трате средств налогоплательщиков на его размещение», — подчеркнул Флад.

Издание утверждает, что Соболевскому грозит от 3,5 до 7 лет тюрьмы.

Ранее 50-летнего бездомного Джошуа Шпристерсбаха арестовала гавайская полиция, признав в нем преступника из Аляски, а когда он стал отрицать, что он им является, его положили в психиатрическую больницу и держали больше двух лет.