Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На МКС обнаружили превышение допустимой концентрации плесени в воздухе 19:51
Жених сломал спину после того, как его неудачно подбросили на руках на свадьбе 19:50
Оксимирон и сын Табакова становятся вампирами в трейлере экранизации Пелевина 19:49
В Китае назвали новую версию происхождения COVID-19 19:43
Женщина, чей друг нашел анкету ее бойфренда в Tinder, спросила совета в сети 19:42
Франция вернет в США отозванного посла 19:41
В ПАСЕ судей из России и Молдавии предпочли судьям из Украины 19:37
Мэр Нововоронежа пообещал установить новую версию Аленки через месяц 19:34
Университет Граца передумал допускать к занятиям привитых «Спутником V» 19:25
Польская компания PGNiG примет участие в сертификации «Северного потока —... 19:25

Бездомному в США грозит 7 лет тюрьмы из-за неуплаты 43 центов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Мужчина в США, по ошибке недоплативший 43 цента за бутылку газировки на заправке, содержится под залогом в $50 тыс. и ему грозит до семи лет тюремного заключения. Об этом сообщает Independent.

Согласно судебным протоколам, Джозеф Соболевски был арестован по обвинению в совершении уголовного преступления по закону Пенсильвании о «трех ошибках» (введен в 28 штатах, третье преступление повлечет за собой длительный срок заключения) за кражу в розничной торговле. За несколько лет до этого у мужчины было две судимости за ненасильственные кражи.

В публикации утверждается, что Соболевски увидел на одной из заправок акционную вывеску, предлагающую приобрести две бутылки газировки за $3. Предположив, что за $2 он сможет купить одну бутылку, мужчина оставил деньги на прилавке и забрал товар. Фактически стоимость одной бутылки составляла $2,43, поэтому работники заправки вызвали полицию.

Секретарь Совета по помилованию штата Пенсильвания Брэндон Флад назвал обвинение «бесполезной растратой ресурсов».

«Это буквально вопрос нескольких центов, который приведет не только к уголовной ответственности человека, но и к трате средств налогоплательщиков на его размещение», — подчеркнул Флад.

Издание утверждает, что Соболевскому грозит от 3,5 до 7 лет тюрьмы.

Ранее 50-летнего бездомного Джошуа Шпристерсбаха арестовала гавайская полиция, признав в нем преступника из Аляски, а когда он стал отрицать, что он им является, его положили в психиатрическую больницу и держали больше двух лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Банят за упоминание моей фамилии»
Тренер Хохлов подал иск против Facebook на 150 млн руб.
«В-21 может уничтожать комплексы С-400 или С-500»
Эксперты оценили возможности американского бомбардировщика B-21 Raider
Фоторобот маньяков попробуют составлять по крови. Эксперты опасаются погрешностей
Биоинформатик рассказал, что можно узнать о серийном убийце по крови и сперме
Эрдоган направил в Сирию более 4000 солдат перед встречей с Путиным
НАТО пересмотрит стратегическую концепцию альянса после создания AUKUS
Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей
МИД России обвинил США в манипуляции с визами
Новости и материалы
На МКС обнаружили превышение допустимой концентрации плесени в воздухе
Жених сломал спину после того, как его неудачно подбросили на руках на свадьбе
Оксимирон и сын Табакова становятся вампирами в трейлере экранизации Пелевина
В Китае назвали новую версию происхождения COVID-19
Женщина, чей друг нашел анкету ее бойфренда в Tinder, спросила совета в сети
Франция вернет в США отозванного посла
В ПАСЕ судей из России и Молдавии предпочли судьям из Украины
Мэр Нововоронежа пообещал установить новую версию Аленки через месяц
Университет Граца передумал допускать к занятиям привитых «Спутником V»
Польская компания PGNiG примет участие в сертификации «Северного потока — 2»
Женщины оказались более успешными продавцами, чем мужчины
16-летний российский талант забил дебютные мячи в Кубке России
Племянник Кадырова забил первый гол за «Ахмат»
В «Лаборатории Касперского» раскрыли способы определить фишинговое письмо
Дензела Вашингтона пригласили сняться в «Форсаже»
Звезда сериала «ИП Пирогова» Ксения Теплова родила второго ребенка
В Саратовской области ребенок умер в автобусе по пути из школы
Механик из Кузбасса может получить реальный срок за неосторожное высказывание
Все новости
Несогласие, сожаление и халва
Как в России отреагировали на слова Эрдогана об аннексии Крыма
«Нельзя так летать». В Хабаровском крае пропал Ан-26
Спасатели ищут самолет Ан-26 в ночных условиях под Хабаровском
«Ответ будет сильным». Что говорят о нападении на помощника президента Украины
Песков тяжело вздохнул, услышав о «российском следе» в покушении на советника Зеленского
Пенсии, мигранты, борьба с либералами: чем займутся звезды в Думе
Певцов, Попов и Майданов — об инициативах, которые они будут продвигать в Госдуме
Кастеты и пистолеты. Что известно о массовой драке в Евпатории
В Крыму задержали 58 человек после драки со стрельбой на заправке
Модельеры пересчитали зубы
Telegram-каналы нашли российские корни у серег-зубов модельера Симон Роша
Как в России прощались с погибшими при стрельбе в Перми
«Хотел припугнуть, а не убивать»
Москвич застрелил из ружья бывшую невестку из-за раздела имущества
Складной смартфон и Windows 11: главное с конференции Microsoft
Microsoft провела осеннюю презентацию
Поделить детей и дом. Бред Питт пожаловался суду на коварство бывшей жены
Анджелина Джоли и Брэд Питт судятся за особняк на юге Франции
Орден, медаль, звания. Инспекторов наградили за спасение людей в Перми
Путин наградил орденом Мужества полицейского, который обезвредил напавшего на ПГНИУ
«Интенсивный рост». В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID-19
Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 36 регионах России
Балканский метеорит нашли по камерам
В Словении обнаружили обломки болида, сопоставив данные с видеорегистраторов
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях