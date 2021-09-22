Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы

Московский городской суд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу по делу о массовом ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного Сергея Жорина.

«Суд отклонил жалобы всех сторон и признал приговор в отношении нашего подзащитного законным. Решение первой инстанции вступило в силу», — сказал он.

1 апреля на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. На месте происшествия был задержан блогер Эдвард Бил. По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Бил признал вину за произошедшее.

14 июля суд приговорил Била к ограничению свободы на два года и лишил водительских прав.

Ранее блогер выплатил почти всем пострадавшим денежную компенсацию, общая сумма которой составила более 11 млн рублей. При этом двое из пострадавших остались недовольны компенсацией и потребовали значительно больше, обратившись в столичный суд с требованием взыскать с Била порядка 3 млн рублей.