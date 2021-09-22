В Сейме Латвии во втором чтении одобрили запрет на георгиевскую ленточку

Комиссия Сейма (парламента) Латвии по правам человека и общественным делам во втором чтении одобрила введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, передает ТАСС.

По словам главы комиссии Артусса Кайминьша, неприемлемыми должны быть ценности, «которые несет собой этот символ». Парламентарий Андрей Юдин отметил, что ленточки также «используются с целью отрицания независимости Латвии».

Сейм Латвии в сентябре 2020 года в первом чтении поддержал введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий — как развлекательных и праздничных, так и на собраниях, шествиях и пикетах.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает попытки парламентариев прибалтийской республики законодательно запретить использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях.

Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году в Москве. Черно-оранжевые ленты стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма.

Летом прошлого года на Украине задержали женщину, перевозившую георгиевские ленточки из России.

С мая 2015 года на Украине существует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду советской символики.