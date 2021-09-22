Эксперты смогут убедиться в корректности подсчета голосов онлайн-голосования самостоятельно

Глава Общественного штаба Алексей Венедиктов предложил членам рабочей группы перепроверить итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ), чтобы убедиться в корректности опубликованных данных. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

В ходе итогового заседания штаба Венедиктов пояснил, что это не юридическая процедура, а сверка результатов. Технической группе дали соответствующее поручение.

19 сентября в РФ завершилось голосование на выборах в Госдуму. Параллельно прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 региональных парламентов. В ряде регионов голосовать можно было в режиме онлайн: в Москве, Севастополе, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.

По результатам обработки 99% протоколов, на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия» (49,82%), на втором месте КПРФ (19,00%), на третьем ЛДПР (7,49%).

В ДЭГ в Москве приняли участие 1 943 590 человек, на участие в онлайн-голосовании было подано более двух миллионов заявок.

Ранее в департаменте информационных технологий города Москвы подтвердили, что все голоса избирателей сохранены, ни один из них не потерян. Это стало возможно в том числе благодаря бумажному следу, который печатался принтерами во время голосования в Общественном штабе, так как зашифрованные данные из блокчейна позволяют перепроверить полученные в ходе подсчета голосов данные.