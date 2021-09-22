В убийстве педагога московской школы искусств заподозрили ее свекра

Тело 35-летней женщины с простреленной головой было обнаружено в подъезде жилого дома в Москве во вторник, 21 сентября. Как пишет РЕН ТВ, стали известны подробности о личности погибшей женщины и подозреваемом.

Женщина была застрелена из ружья в жилом доме на 2-й Владимирской улице. Погибшая была педагогом в детской школе искусств. Обучением детей она занималась 12 лет. До этого училась в Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова.

В совершении преступления следователи подозревают ее бывшего свекра. Мотивом для убийства, возможно, стал бракоразводный процесс и раздел имущества с сыном подозреваемого.