Студент, напавший на вуз в Перми, не назвал свои мотивы при задержании

Студент Тимур Бекмансуров, совершивший нападение на вуз в Перми, не объяснил причину своего поступка после задержания. Об этом сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на младшего лейтенанта полиции Константина Калинина.

Именно Калинин обезвредил и задержал напавшего на университет молодого человека.

«После выстрела он упал, я подбежал к нему и зафиксировал его руки, после чего снял с него ружье, оно было зафиксировано у него на ремне, также снял патронташ и нож, все это отбросил в сторону,»— поделился работник ДПС.

После задержания Бекмансуров попросил у сотрудника правопорядка снять маску из-за духоты.

«И я спросил, как его зовут, он назвался мне», — добавил Калинин.

Калинин потом начал оказывать первую помощь студенту, раненому при попытке обезвреживания

20 сентября 18-летний учащийся Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Согласно сведениям Минздрава России, в результате стрельбы погибли шесть человек и более 20 пострадали. Нападавший был ранен при задержании, он находится в медицинском учреждении в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проверит действия педагога, не ставшего прерывать лекцию при нападении на пермский вуз.