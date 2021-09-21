Военнослужащие из Североморска получили условные сроки за выписку ложных премий в составе ОПГ

Инспектор по кадрам военной части №49324 североморского флота признана виновной в мошенничестве в составе ОПГ. Несколько сотрудниц пользовались служебным положением, и выписывали себе незаслуженные премии, общая сумма урона ведомству составила больше 400 тыс. рублей, сообщили на сайте агентства Severpost.ru

Военнослужащая Альфия Мунтян почти 1,5 года вписывала в уже изданные приказы по воинской части фиктивные сведения о выплате себе и другим сотрудницам повышенных премий.

«Мунтян, совместно с юрисконсультом Анной Тихоновой, инженером по охране труда Марией Махриной и служащей Кононенко, а также при пособничестве служащей Алены Чеплаевой, вносила в приказы ложные сведения. На основании фиктивных данных в указанный период названным служащим необоснованно выплачено почти 420 тысяч рублей», — пояснили в ВСУ СК России по Северному флоту.

Альфия Мунтян созналась в содеянном и возместила ведомству незаконно полученные суммы. Следователи учли тот факт, что женщина одна содержит малолетнего ребенка. Женщина получила условный срок лишения свободы на четыре года, ее подельницам предстоит наказание меньшего срока: Тихоновой – 3,5 года, Кононенко и Махриной – по 3 года, а Чеплаевой – 1 год.

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