Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящее бабье лето

Синоптики центра «Фобос» спрогнозировали, что в центральной части Европейской России с 27 сентября ожидается длинное бабье лето. Об этом сообщается на сайте метеобюро.

В центре отмечают, что в конце недели на территорию Европейской России придет еще один циклон, который принесет сильные дожди и более теплые воздушные массы.

«Облаков в небе станет меньше, и вероятность осадков ожидается небольшой. Модельные прогнозы говорят о том, что влияние антициклона на погоду сохранится как минимум до конца сентября», — говорится в публикации.

Так в начале следующей недели днем воздух будет прогреваться до +11…+16°C, ночью будет около +2…+7°C. Синоптики отмечают, что эти значения на несколько градусов выше климатической нормы для сентября.

В публикации подчеркнули, что существует высокая вероятность, что октябрь также начнется с умеренной теплой и комфортной погоды.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синяков сообщил, что Около 12 мм осадков выпало в Москве в ночь на понедельник, 20 сентября, что составляет 1/5 месячной нормы.