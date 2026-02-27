Россиян предупредили, что постоянная торопливость плохо влияет на умственные способности

Существует связь между жизнью в более интенсивном темпе и повышенным риском развития сосудистых заболеваний, которые, в свою очередь, способны привести к когнитивным нарушениям, рассказала «Газете.Ru» врач-психиатр, эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань.

«Можно выявить связь между жизнью в более интенсивном темпе и повышенным риском развития сосудистых заболеваний, которые, в свою очередь, способны привести к когнитивным нарушениям. Кроме того, жизнь на «ускорении» может привести к хронической усталости и различным нарушениям психических процессов. Когда человек годами жертвует отдыхом и полноценным питанием, постепенно истощаются ресурсы организма. Например, недостаточность ночного сна сказывается на работе глимфатической системы, которая именно в ночное время выводит из головного мозга накопившиеся за день ненужные вещества», — рассказала Штань.

Кроме того, ситуацию усугубляют любые «бодрящие» напитки в сочетании с неправильным питанием, уточнила Мария Штань.

«Их чрезмерное употребление учащает пульс и повышает давление, создавая тем самым почву для сосудистых патологий, тогда как неправильное питание приводит к дефициту полезных веществ и развитию различных заболеваний. Например, к анемии, при которой снижается концентрация внимания, запоминание информации и перевод ее в долговременную память»,— заметила доктор.

Сознательно замедлиться в условиях мегаполиса непросто, но это не означает, что профилактика когнитивных нарушений невозможна.

«Вы можете наладить питание, отказаться от вредных привычек и обязательно высыпаться. Физическую активность рекомендуется поддерживать за счет регулярных прогулок, йоги или скандинавской ходьбы. Наконец, не забывать про ежегодную диспансеризацию, чтобы своевременно выявить факторы риска развития патологии и начать лечение»,— подытожила Штань.

