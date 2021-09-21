Ученые связали склероз с повышенным риском смерти от рака кишечника

Канадские ученые выяснили, что риск смерти у человека, болеющего рассеянным склерозом и раком кишечника, выше, чем у того, кто страдает только от второго недуга. Документ исследования опубликован в журнале American Academy of Neurology.

Исследователи изучили медицинские показатели 338 жителей канадских провинций Онтарио и Манитоба, которым диагностировали оба заболевания.

Данные каждого из них сравнили с медицинскими картами четырех посторонних людей такого же пола и возраста (65 лет) с колоректальным раком, которые не страдали от рассеянного склероза.

Ученые изучили такие факторы биографии пациентов, как социально-экономический статус человека и наличие у него других недугов, например, болезней сердца или диабета.

По итогам исследования ученые заключили, что пациенты с рассеянным склерозом на 45% чаще умирают от различных причин уже через шесть месяцев после постановки диагноза рак, чем пациенты без рассеянного склероза.

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