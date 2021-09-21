В деле пропавшей блогерши Гэбби Петито появилось загадочное СМС

Незадолго до своего исчезновения 22-летняя американская видеоблогерша Габриэль «Гэбби» Петито отправила матери СМС, в котором назвала своего дедушку по имени, хотя никогда так не делала. Об этом сообщает Fox News.

27 августа, спустя три дня после того, как Гэбби была замечена последний раз на въезде в национальный парк Гранд-Титон в штате Вайоминг и выложила свой последний пост в Instagram, с телефона девушки было отправлено СМС ее матери.

«Можешь ли ты помочь Стэну? Я продолжаю получать от него голосовые сообщения и пропущенные звонки», — было сказано в сообщении.

Мать женщины и полиция считают, что это сообщение было, вероятно, отправлено кем-то другим, так как сама Петито никогда не называла своего дедушку по имени.

Петитобыла объявлена в розыск 10 сентября после того, как уже более двух недель не связывалась с родственниками. До этого она находилась в путешествии по Соединенным штатам со своим предполагаемым женихом Брайном Лондри. Незадолго до исчезновения, полиция останавливала машину Лондри и Петито, поскольку была информация о том, что Брайан ударил Гэбби.

Полиция обнаружила останки женщины в штате Вайоминг 19 сентября. По сообщению, правоохранителей, с большой долей вероятности это — останки Петито.