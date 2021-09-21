В России реже стали учитывать семейное положение женщины при найме на работу

Из-за вызванной пандемией коронавируса нехватки рабочей силы все большее количество работодателей отказываются от стереотипов при наборе сотрудников. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование, проведенное сервисом SuperJob.

Также в отказе от ложных барьеров помогло распространение удаленных форматов работы, говорится в исследовании.

Сейчас учитывают семейное положение женщин при найме на работу 25% компаний, только два года назад таких предприятий было 35%. На семейное положение мужчин обращают внимание 13%, в 2019 году его учитывали 25%, а в 2010 году — 29%.

Еще 12% компаний заявили, что у них существуют «негласные запреты» в отношении устраивающихся на работу женщин. В 2019 таких компаний было 24%, в 2010 году — 36%.

Ранее сообщалось, что трудящимся в системе хозяйства Кабула женщинам запретили выходить на работу. Исполняющий обязанности мэра Кабула Молави Хамдулла Номани заявил, что женщины, работающие в системе городского хозяйства на должностях, которые могут занимать мужчины, должны оставаться дома и не выходить на работу.