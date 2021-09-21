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Люди начали возлагать цветы к мемориалу в память о погибших при стрельбе в Перми

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Алексей Романов/РИА «Новости»

В Перми к кампусу Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где открыл стрельбу 18-летний Тимур Бекмансуров, люди несут цветы. Об этом пишет РБК.

Организован стихийный мемориал в память о погибших. По данным Следственного Комитета, жертвами стали шесть человек, еще 28 получили ранения.

20 сентября студент, который находился на территории одного из корпусов университета, устроил стрельбу. Нападавшего задержали, его личность была установлена. По факту стрельбы заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что семьям погибших при стрельбе в Перми направят по 1 млн рублей. Власти Прикамья объявили 21 сентября днем траура по погибшим.

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