Россельхознадзор нашел вирус в сербских фруктах

Специалисты Россельхознадзора во время видеоконференции с сотрудниками сербского министерства сельского, лесного и водного хозяйства заявили о недопустимости поставок в Россию зараженных фруктов. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

«В ходе переговоров российское ведомство сообщило о своей обеспокоенности в связи с выявлением карантинного для ЕАЭС объекта - бурой монилиозной гнили (Monilinia fiucticola (Winter) Нопеу) – в персиках, нектаринах и сливах, ввозимых в РФ из Сербии», — говорится в пресс-релизе.

В Росселхознадзоре отметили, что отправили сербским коллегам «нотификации по всем фактам обнаружений», и попросили их выяснить причины заражения и принять меры по усилению контроля за качеством экспортируемой фруктовой продукции.

Сербское министерство пообещало разобраться в инциденте и «организовать более тщательный фитосанитарный контроль», добавили в российском ведомстве.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз говядины из Бразилии из-за «коровьего бешенства».