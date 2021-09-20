На Алтае появится первая лаборатория для ускорения расследования случаев браконьерства

В Алтайском крае в течение трех месяцев впервые будет открыта лаборатория судебной биологической экспертизы. Ее работа должна повысить скорость расследований по делам о незаконной охоте на животных, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).

«В лаборатории будут проводить экспертизу продукции охоты, которая позволит определять вид животного, возраст, характер повреждений. Такая лаборатория по исследованию животных позволит сократить сроки расследования и принятия решения судом по делам о незаконной охоте, контрабанде, торговле и повысит процент их раскрываемости», — цитирует агентство сообщение фонда.

Сотрудники фонда сообщили, что жители края нередко охотятся и рыбачат вне разрешенных мест. Ради охота в Алтайский край также приезжают и туристы. А контролировать, кто именно и когда поступил незаконно очень сложно, така как для расследования каждого случая туши животных приходится везти в соседние регионы. По словам сотрудников WWF, это дает нарушителям дополнительное время на сокрытие своих преступлений.

Эксперты фонда защиты дикой природы отметили, что необходимость открыть отдельную лабораторию в Горном Алтае назрела давно.

«Ее цель - оказать содействие правоохранительным и природоохранным контролирующим органам по уголовным, административным и гражданским делам, включая дела по незаконной охоте, жестоком обращении с животными», — приводит выдержку из сообщения пресс-службы ТАСС.

Инициатива находится на стадии обсуждения необходимой техники для оснащения будущей лаборатории.

Ранее в отделении фонда на Таймыре предложили создать отдельный природный парк.