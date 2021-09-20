В Москве открыли 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа

В Москве начали действовать 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа, получить в них прививку может любой желающий старше 18 лет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что как и в прежние годы, эти пункты расположены в точках с максимально высокой проходимостью — возле станций метрополитена, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и железнодорожных станций.

Все точки будут работать ежедневно: по будням — с 08.00 до 20.00, по субботам — с 09.00 до 18.00, по воскресеньям — с 09.00 до 16.00.

Ранее стало известно, что в России начались исследования одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа.