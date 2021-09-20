Дефицит газа в ЕС может продлиться до весны 2022 года

Руководитель департамента энергетических проектов международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza в Венгрии Мате Тот заявил, что на европейском рынке есть нехватка газа, толкающая цены вверх, и она может продлиться до весны, а связан этот дефицит с интенсивной «экологизацией» и ограниченностью рынка сжиженного газа (СПГ). Об этом сообщает РИА «Новости».

«На европейском рынке наблюдается нехватка газа, и это толкает цены вверх. Дефицит может продлиться до весны следующего года. Ситуация связана с интенсивной экологизацией по всей Европе, снижением добычи, резким увеличением стоимости квот на выбросы CO2, ограниченностью рынка СПГ», — подчеркнул Тот.

Он отметил, что многие страны ожидали снижения цен на газ до уровня 2020 года. Именно из-за этого они и перестали в начале 2021 года закупаться, чтобы приобрести газ по более низкой стоимости.

Тот добавил, что уже в следующем году цены на газ могут скорректироваться. В краткосрочной перспективе снижению цен на газ могут способствовать более мягкая зима и запуск «Северного потока – 2».

Ранее стало известно, что в ближайшие дни ожидается банкротство как минимум четырех небольших энергетических компаний в Великобритании на фоне роста оптовых цен на газ.