Трудящимся в системе хозяйства Кабула женщинам запретили выходить на работу

Исполняющий обязанности мэра Кабула Молави Хамдулла Номани заявил, что женщины, работающие в системе городского хозяйства на должностях, которые могут занимать мужчины, должны оставаться дома и не выходить на работу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в городском хозяйстве работают 2,9 тысячи человек. Из них 27% женщины, которые трудятся, в том числе в администрациях районов, в строительной и инженерной сферах.

И.о. мэра Кабула подчеркнул, что талибы (организация запрещена в России) «позволили тем женщинам, кого на работе не могут заменить мужчины, или чья работа не мужская, вернуться на службу». По словам Номани, на работу ежедневно ходят те женщины, которые могут ходить в места, в которые не положено находиться мужчинам. Например, в женских туалетах.

Женщины работают и в центральном офисе горда в сфере электроэнергетики и строительства. По словам Номани, их также нельзя заменить мужчинами.

При этом, те женщины, должности которых могут занимать мужчины, «должны остаться дома, пока ситуация не нормализуется». И.о. мэра подчеркнул, что им будет выплачиваться зарплата.

Ранее высокопоставленный представитель радикального движения «Талибан» Вахидулла Хашими заявил, что женщинам Афганистана нельзя работать вместе с мужчинами.