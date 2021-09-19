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Блокадники получат выплаты в сентябре

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Израиль Озерский/РИА «Новости»

Жители блокадного Ленинграда, которые провели в осажденном городе менее четырех месяцев, получат единовременную выплату в размере 50 тыс. до 1 октября 2021 года. Об этом сообщила администрация губернатора Санкт-Петербурга.

«Постановление принято в связи с длительным периодом действия мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и ограничениями возможности получения оздоровительного отдыха, санаторно-курортного лечения, а также в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 17 сентября подписал указ о единовременной выплате жителям блокадного Ленинграда и защитникам города в размере 50 тыс. рублей. Пособия они будут получать из федерального бюджета — будет выделено 107,5 миллиона рублей.

Выплаты приурочены к 80-й годовщине открытия «Дороги жизни» — транспортной магистрали через Ладожское озеро, которая связывала блокадный Ленинград со страной во время Великой Отечественной войны.

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