В Кабуле произошли два взрыва

В Кабуле прогремели два взрыва, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Первый взрыв произошел в районе Даште-Барчи, есть пострадавшие. Второй — в области Ирфани Харрготи 13-го района, о пострадавших не сообщалось.

Двумя днями ранее сообщалось, что несколько ракет упали в одном из районов Кабула. Как рассказали местные жители, ракеты были выпущены в сторону электростанции в афганской столице.

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране.

26 августа рядом с аэропортом Кабула произошел взрыв. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта — одиннадцать морских пехотинцев, один армейский солдат и медицинский работник флота. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».