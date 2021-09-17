Депутат от КПРФ Бондаренко устроил дебош на избирательном участке

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко устроил дебош на избирательном участке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на видеоролик, опубликованный другим депутатом — Юлией Литневской.

На кадрах видно, как Бондаренко на повышенных тонах общается с членом избирательной комиссии, требуя от нее некие документы. По словам депутата Литневской, Бондаренко фотографировал персональные данные, указанные в списке избирателей.

Позднее Литневская заявила, что депутат вместе со своими помощниками оказывал психологическое давление на председателя комиссии, из-за чего пришлось вызвать ей скорую.

Голосование на думских выборах проводится с 17 по 19 сентября. Помимо депутатов Госдумы россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах страны. По итогам голосования на выборах различного уровня будут распределяться свыше 31 тыс. мандатов.

Подробнее о том, как проходят выборы — в материале «Газеты.Ru».