Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-футболист «Динамо» Каборе высказался о проблеме расизма в России 23:34
В МВД предложили вносить в «черный список» за передачу... 23:23
Экс-футболист «Рубина» Дядюн: играть в РПЛ — пускать пыль... 23:22
Лукашенко назвал Вильнюс и Белосток белорусскими городами 23:22
Украина отправит свой флаг на Луну в рамках первой космической миссии 22:56
Губерниев: скоро Россию в рейтинге УЕФА догонят клубы из Сан-Марино 22:56
Франция отзывает послов из США и Австралии после срыва сделки по подлодкам 22:51
Футболист «Спартака» отреагировал на новость о конфликте... 22:39
Явка на выборах в Госдуму по России составила 16,85% на 20.00 мск 22:38
В Пентагоне заявили, что Россия обладает невероятно мощными вооруженными силами 22:31

Депутат от КПРФ Бондаренко устроил дебош на избирательном участке

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко устроил дебош на избирательном участке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на видеоролик, опубликованный другим депутатом — Юлией Литневской.

На кадрах видно, как Бондаренко на повышенных тонах общается с членом избирательной комиссии, требуя от нее некие документы. По словам депутата Литневской, Бондаренко фотографировал персональные данные, указанные в списке избирателей.

Позднее Литневская заявила, что депутат вместе со своими помощниками оказывал психологическое давление на председателя комиссии, из-за чего пришлось вызвать ей скорую.

Голосование на думских выборах проводится с 17 по 19 сентября. Помимо депутатов Госдумы россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах страны. По итогам голосования на выборах различного уровня будут распределяться свыше 31 тыс. мандатов.

Подробнее о том, как проходят выборы — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Парижу нужно выйти из НАТО»
Французский депутат призвал закрыть центр НАТО в Тулузе
«Назвали русской — это оскорбление»: советская шахматистка судится с Netflix
Шахматистка Гаприндашвили подала иск на $5 млн против создателей сериала «Ход королевы»
Карабины, патроны, гранаты: что нашли у «воронежского стрелка»
Задержанный за нападение на отдел полиции в Воронежской области имел при себе целый арсенал
«Газпром» назвал поставки газа полностью соответствующими заявкам потребителей
В Томской области пропала группа Русского географического общества
В Кремле объяснили, как Путин смог проголосовать онлайн без телефона
В США признали ошибочным удар по Кабулу, в результате которого погибли дети
Новости и материалы
Экс-футболист «Динамо» Каборе высказался о проблеме расизма в России
В МВД предложили вносить в «черный список» за передачу банковских карт третьим лицам
Экс-футболист «Рубина» Дядюн: играть в РПЛ — пускать пыль в глаза
Лукашенко назвал Вильнюс и Белосток белорусскими городами
Украина отправит свой флаг на Луну в рамках первой космической миссии
Губерниев: скоро Россию в рейтинге УЕФА догонят клубы из Сан-Марино
Франция отзывает послов из США и Австралии после срыва сделки по подлодкам
Футболист «Спартака» отреагировал на новость о конфликте с Виторией
Явка на выборах в Госдуму по России составила 16,85% на 20.00 мск
В Пентагоне заявили, что Россия обладает невероятно мощными вооруженными силами
Российскую туристку обвинили в краже и не выпускают из Турции
Фехтовальщица Великая высказалась о продаже некоторыми олимпийцами подаренных автомобилей
Пеле вновь переведен в палату интенсивной терапии
В Германии включили Турцию, Косово и Хорватию в число самых опасных направлений в пандемию
Клуб НХЛ «Вашингтон» может провести матч в России
Медведев обвинил США в ухудшении отношений между Россией и Западом
На звезде Трампа в Голливуде обнаружили собачьи фекалии
Олимпийский чемпион Тихонов назвал Губерниева моральным уродом
Все новости
Застольный друг Лаврова, протеже Абэ или противник АЭС: кто станет премьером Японии
В Японии огласили имена кандидатов на пост главы правящей партии
Виноват распутник. Почему суд скрывает последнюю волю членов королевской семьи
Завещание принца Филиппа опубликуют через 90 лет
Священник, гипноз и слова Путина: как звезды шоу-бизнеса бросали курить
Как знаменитости боролись с никотиновой зависимостью
Кредиты под нож: как россиян будут спасать от самих себя
ЦБ анонсировал ограничения на выдачу кредитов
Выпускникам-медалистам на Дальнем Востоке выдадут по миллиону
Профессор ВШЭ считает, что выплаты медалистам приведут к коррупции в школах
Война правок: как китайские активисты пытались переписать «Википедию»
«Википедия» заблокировала редакторов из КНР за правку политических статей
Посмертный проект Христо: В Париже упаковали Триумфальную арку
Хватит на 100 лет. России не грозит газовый кризис
Глава «Газпрома» считает возможным дальнейший рост стоимости газа в Европе
Фрукты, овощи и спорт: ученые выяснили, как стать счастливым
Названы факторы, влияющие на ощущение счастья
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
Зачем России нужны универсальные десантные корабли
«Нужно спасать Землю, а не думать о Марсе»
Интервью Тимоти Шаламе, Дени Вильнева, Хавьера Бардема и других звезд «Дюны»
Тайна следов: как неандертальцы охотились на слонят
В Испании найдены ясли доисторических слонов
«Поддерживаю российских дизайнеров, но меня не избирают»
Почему женщины-политики в России не носят одежду отечественных брендов
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях