В ЦИК оценили агитационную кампанию перед выборами в Госдуму

Секретарь ЦИК России Наталья Бударина прокомментировала агитационную кампанию перед выборами в Госдуму, которые начались 17 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

«Слава богу, обошлось без каких-то серьезных нарушений», — сказала Бударина на заседании в Центризбиркоме, посвященном началу голосования на выборах в Госдуму на Дальнем Востоке.

Она подчеркнула, что избирательные комиссии будут реагировать на происходящее в ходе голосования «со всей серьезностью». При этом они выразила надежду на то, что нарушений не будет.

«Ожидаем, что все у нас должно пройти гладко и спокойно», — резюмировала секретарь ЦИК.

Первые избирательные участки на выборах в Госдуму уже открылись на Камчатке и Чукотке: они начали свою работу 17 сентября в 8:00 (23:00 мск четверга 16 сентября).

Голосование продлиться до 21:00 мск 19 сентября, когда избирательные участки закроются в самом западном регионе — Калининградской области.

Помимо депутатов Госдумы, россияне выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах страны. По итогам голосования на выборах различного уровня будут распределяться свыше 31 тыс. мандатов.