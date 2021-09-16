Россия и Египет достигли понимания по выплатам семьям погибших при теракте над Синаем

Россия и Египет в ходе переговоров достигли принципиального понимания по вопросу выплат родственникам погибших в авиакатастрофе 2015 года над Синайским полуостровом. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«В ходе переговоров с египетской стороной по линии МИД России особое внимание неизменно уделялось теме выплаты материального содействия семьям погибших в теракте россиян. Поддерживалась постоянная связь с объединениями родственников погибших пассажиров и членов экипажа, в частности благотворительным фондом «Рейс 9268»», — говорится в документе.

Уточняется, что в данный момент прорабатываются конкретные детали и порядок добровольных выплат по линии Федерации туристических палат Египта.

«Надеемся, что соответствующие договоренности будут оперативно согласованы непосредственно между представителями египетских турпредприятий и родственников погибших россиян. Будем и далее этому всячески содействовать», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что 23 апреля президент России Владимир Путин и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси договорились восстановить авиасообщение между российскими городами и курортами Красного моря.

Полеты между РФ и Египтом были полностью остановлены в ноябре 2015 года после крушения российского самолета на Синае, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Все 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.