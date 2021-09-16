Врач не рекомендовал носить каблуки переболевшим Covid-19

Внештатный специалист Минздрава, доктор медицинских наук Сергей Токарев сообщил, что ношение каблуков в разы усиливает нарушения функций кровообращения при постковидном синдроме. Об этом он рассказал в беседе с порталом Ura.ru.

«При постковидном синдроме риск образования тромбозов возрастает на 30%, в том числе в венах нижних конечностей, а ношение обуви на высоких каблуках в разы способствует усугублению этих заболеваний. <...> в самом неблагоприятном случае вызвать тромбоэмболию легочной артерии, остановку сердца и смерть», — объяснил медик.

Токарев не рекомендует носить обувь с высоким каблуком и советует снизить нагрузку на мышцы.

По его словам, в период восстановления следует носить удобную обувь, избегать длительных перелетов и переездов.

Ранее врач Роспотребнадзора рассказала о постковидном синдроме у переболевших. Около трети переболевших коронавирусом нового типа спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела.