Пятый штат Австралии легализовал эвтаназию

В австралийском штате Квинсленд добровольный уход из жизни станет легальным с начала 2023 года. Об этом сообщили в ABC Australia.

Парламент Квинсленда принял закон 61 голосом против 30 после двухдневных ожесточенных дебатов. Инициативу поддержали почти все члены лейбористской партии и партии зеленых, к которым присоединились десять консервативных депутатов от либерально-национальной партии Квинсленда. За ходом обсуждения из галереи рядом с залом заседаний все это время наблюдали активисты.

Тем не менее, не все желающие смогут добровольно уйти из жизни. Закон определил пять четких критериев для людей, которые смогут обращаться за этой медицинской процедурой. Человек должен принять это решение осознанно, на него не может оказываться давление, он должен быть старше 18 лет, жить в Австралии в течении долгого времени, а также страдать от прогрессирующего неизлечимого заболевания, с предполагаемой выживаемостью не более 12 месяцев с даты обращения.

Квинсленд стал пятым штатом Австралии, где эвтаназия легальна. Законы о легализации самоубийства, сопровождаемого врачом, уже приняли в Тасмании, Западной Австралии, Виктории и Южной Австралии.

После заседания некоторые депутаты заявили, что этот вопрос, возможно, — самый важный в их депутатской карьере.

«Теперь мы можем избавить очень много жителей Квинсленда от лишних страданий. Я горд тем, что внес свою лепту в это», — сообщил депутат Законодательного собрания Квинсленда от лейбористской партии Аарон Харпер.

Ранее сообщалось, что петиция с требованием легализации эвтаназии в Италии собрала необходимый минимум для проведения референдума.