В Кремле оценили эффективность «Спутника V» после заражения коронавирусом окружения Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил эффективность противокоронавирусной вакцины «Спутник V» после заражения коронавирусом нескольких людей из окружения главы государства, в том числе привитых.

Журналисты в ходе брифинга спросили представителя Кремля не ставит ли эта ситуация под вопрос эффективность препарата.

«Не ставит. Даже тот, кто вакцинировался, может быть инфицирован. Вакцина с очень большим процентом защиты защищает от реанимации (от тяжелой формы коронавируса — прим.) <...> Все, кто работает с президентом, вакцинированы», — сказал Песков.

По его словам, относительно ревакцинации сотрудников аппарата президента врачи дадут необходимые рекомендации, по каждому случаю отдельно. При этом пресс-секретарь уточнил, что запланированных ревакцинаций или первичных вакцинаций пока не проводилось.

На вопрос о том, когда появилась вспышка инфекции среди людей из окружения российского лидера Владимира Путина, Песков уточнил, что речь идет о сентябре.

«Мне неизвестно ни об одном тяжелом случае», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что самоизоляция президента в связи со всей этой ситуацией продлится как минимум еще неделю, но точно сказать пока сложно.

Ранее Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заразились «не один, не два», а несколько десятков человек.

До этого во время совещания с кабинетом министров и руководством партии «Единая Россия» глава государства сообщил, что в его окружении коронавирусом заболел человек, который поздно ревакцинировался. Из-за тесного контакта с этим человеком президент самоизолировался.