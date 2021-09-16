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Ребенок антипрививочников заразился смертельной болезнью

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Свердловской области пятилетний ребенок упал с велосипеда и заразился столбняком, поскольку не был привит, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«Ребенок был не привит, так как родители отказались от проведения вакцинации по идеологическим соображениям. Заболевший находился на лечении в стационаре несколько месяцев, в том числе в отделении интенсивной терапии — на аппарате ИВЛ, в медикаментозной коме», — сообщили в ведомстве.

Мальчик выжил, но в результате затяжной болезни у него развились серьезные неврологические нарушения.

В Роспотребнадзоре отметили что это первый случай столбняка в регионе за последние 17 лет — как правило, регулярные прививки по необходимости предотвращают развитие заболевания.

Столбнячный анатоксин в качестве вакцины впервые вводится детям двухмесячного возраста, затем в четыре и шесть месяцев. Ревакцинация необходима в возрасте шести и 16 лет. Далее вакцину необходимо получать каждые десять лет.

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