Трамп анонсировал операцию «Свобода» в Ормузском проливе

Reuters

Утром в понедельник, 4 мая, США начнут операцию по выводу судов из Ормузского пролива, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе из-за конфликта Соединенных Штатов и Ирана. Об этом в своей социальной сети Truth Social объявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, «страны со всего мира» обратились к Вашингтону с просьбой помочь освободить их суда, застрявшие в проливе.

«На благо Ирана, Ближнего Востока и США мы сообщили этим странам, что безопасно проведем их суда из этих ограниченных водных путей, чтобы они могли свободно и полноценно продолжить свои дела», — написал глава Белого дома.

Он отметил, что эта операция называется «проект Свобода». Политик назвал ее «гуманитарным жестом со стороны США, стран Ближнего Востока и, в частности, Ирана». Как утверждает Трамп, на многих из этих кораблей «заканчиваются запасы продовольствия и всего остального, что необходимо для того, чтобы многочисленные экипажи могли оставаться на борту в благоприятных с точки зрения здоровья и санитарии условиях».

Также он пригрозил, что если данному «гуманитарному процессу будут каким-либо мешать», то американская сторона ответит на вмешательство силой.

30 апреля верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Исламская Республика планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По его словам, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

В тот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что администрация США предложила другим странам присоединиться к новой коалиции по обеспечению судоходства через Ормузский пролив.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.

 
