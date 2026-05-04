Собянин сообщил о попадании беспилотника в здание в Москве

Собянин: при атаке БПЛА на Москву предварительно никто не пострадал

Украинский беспилотник атаковал здание в районе Мосфильмовской улицы Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия», — написал он.

Вечером 3 мая Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших на Москву. Общее число украинских дронов, сбитых на подлете к столице, в воскресенье достигло восьми.

До этого основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что беспилотники для атаки на Московскую область в ночь на 3 мая могли запустить из Черниговской или Сумской областей, либо с территории Латвии. Он уточнил, что с территории Латвии украинским военным запускать беспилотники гораздо эффективнее, поскольку все российские средства сейчас нацелены на территорию Украины и контролируют все точки в Восточной Украине.

Ранее в Ленинградской области отразили атаку более 60 дронов.