Жители российского региона нашли гниющие головы животных

Жители деревни Мархачево в Ярославской области нашли гниющие головы коров. Эти останки лежали у дороги, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Вот такие подснежники. <...> У людей ни стыда, ни совести! Разве так принято утилизировать останки животных на фермах?» — прокомментировал такую находку один из пользователи социальных сетей.

Как заявила исполняющая обязанности начальника Глебовского территориального направления, слова которой приводит СМИ, санэпидемстанцию уже проинформировали об останках скота.

«Выезжал главный врач, взяли образцы на анализ для принятия дальнейшего решения», — отметила она.

До этого сообщалось, что в пещере на побережье Северной Норвегии ученые обнаружили кости 46 видов животных — млекопитающих, рыб и птиц, возрастом 75 тысяч лет. По словам исследователей, эта древнейшая экосистема существовала в Европе в более теплый промежуток последнего ледникового периода. Находка сделана в пещере Арне Квамгротта, открытой еще в 1990-х годах, но остававшейся почти не исследованной до 2021-2022 годов.

Ранее жительница Подмосковья поселила у себя заблудившуюся корову.