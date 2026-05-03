«Добычу приостановили неделю назад»: на Колыме нашли тела четырех горняков после обвала рудника

В Магаданской области обнаружили тела четырех горняков после обвала угольного рудника «Кадыкчанский». Обрушение произошло 30 апреля. По словам генерального директора Кадыкчанского угольного разреза Александра Нестеровича, причиной стал сход селя — сначала порода завалила технику, а потом людей, которые пытались помочь водителю. В итоге под завалами оказалось восемь горняков, среди которых — четыре иностранца. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Тела четырех человек обнаружили во время поисково-спасательной операции на месте обрушения угольного рудника «Кадыкчанский» в Магаданской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент произошел утром 30 апреля. В результате обвала угольного разреза под завалами оказались восемь человек и три единицы техники. Среди них — четверо граждан другого государства, двое жителей Колымы и два вахтовых работника из других регионов России , рассказал губернатор региона Сергей Носов. По данным kp.ru, один из заблокированных горняков — ростовчанин Николай — работал на руднике «Кадыкчанский» водителем буровой установки.

«Николай уехал на вахту еще осенью, рассчитывая, что это будет его последняя командировка. Дома его ждали ближе к лету — через месяц он должен был вернуться. У мужчины большая семья: жена, дети, внуки», — говорилось в публикации.

СК России по Магаданской области возбудил уголовное дело по факту обрушения на руднике по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Причина происшествия

Угольный разрез «Кадыкчанский» ведет добычу угля открытым способом, что предполагает разработку месторождений в карьерах и требует постоянного контроля за состоянием горных пород. Работы в Магаданской области осложняются особенностью местности — большая часть региона расположена в зоне вечной мерзлоты. При ее оттаивании снижается прочность пород, а это, в свою очередь, может приводить к просадкам, деформациям и сходам горной массы.

Baza писала, что горняки оказались под завалами из-за того, что в месте выработки рухнули стены. По словам генерального директора Кадыкчанского угольного разреза Александра Нестеровича, это произошло из-за схода селя . Он отметил, что сначала порода завалила технику, а потом людей, которые пытались помочь водителю этой техники.

«Произошло обрушение борта карьера, — предположительно, из-за оттайки вечной мерзлоты обрушилась линза. Это нерабочий борт — добычу там мы приостановили еще неделю назад. 30 апреля был запланирован последний день работы участка в этом сезоне. Проводились работы по водоотведению и подготовке к следующему », — пояснил он.

При этом кандидат технических наук, директор и учредитель АНО НИЦ «Северо-Восток» Ольга Макарьева уточнила, что оттайка вечной мерзлоты действительно могла произойти, однако не факт, что сход селя был вызван именно ею.

«В этом году в Магаданской области выпало очень много снега. Я не могу ничего сказать конкретно по этому месту, у меня нет никаких данных, но сель мог быть вызван просто снеготаянием и большим количеством снега », — добавила эксперт.

Спасательная операция

Сразу после обрушения гендиректор Кадыкчанского угольного разреза сообщил, что на месте происшествия был организован оперативный штаб. МЧС задействовало в поиске горняков 16 спасателей и шесть единиц техники. Дополнительные силы распорядился направить губернатор региона.

К утру 1 мая тяжелой технике удалось разобрать более 2 тыс. кубометров горной породы на месте ЧП. К вечеру из-под завалов извлекли одну из трех единиц техники.

«Работы ведутся круглосуточно по спасению людей. Создан штаб, вызваны все возможные службы. Будем вести их, пока не приведем их к завершению. То есть задача — найти людей. Максимально это сделать эффективно. Все службы, в том числе разреза, работают на этом», — заявил Нестерович, пообещав помочь родственникам пострадавших горняков.