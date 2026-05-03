«Интер» досрочно стал чемпионом Италии

«Интер» в 21-й раз стал чемпионом Италии, обыграв «Парму»

Миланский «Интер» стал чемпионом Италии после победы над «Пармой» в матче 35-го тура Серии А.

Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась со счетом 2:0. Благодаря этой победе «Интер» досрочно, за три тура до конца, обеспечил себе победу в чемпионате Италии.

На первой добавленной минуте первого тайма счет открыл нападающий хозяев Маркус Тюрам. На 80-й минуте полузащитник Генрих Мхитарян забил второй гол.

«Интер» набрал 82 очка после 35 матчей и занимает первое место в турнирной таблице, опережая второй номер топа «Наполи» на 12 очков. «Парма» с 42 очками располагается на 12-й строчке.

Миланскую команду возглавляет Кристиан Киву, который в июне 2025 года сменил ушедшего в саудовский «Аль-Хиляль» Симоне Индзаги. «Интер» завоевал чемпионский титул в 21-й раз в своей истории. Больше только у «Ювентуса» с активом 36 побед. В прошлом сезоне чемпионом Италии был «Наполи». «Интер» вернул себе титул спустя один год.

