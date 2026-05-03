Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии

«Интер» в 21-й раз стал чемпионом Италии, обыграв «Парму»
Daniele Mascolo/Reuters

Миланский «Интер» стал чемпионом Италии после победы над «Пармой» в матче 35-го тура Серии А.

Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась со счетом 2:0. Благодаря этой победе «Интер» досрочно, за три тура до конца, обеспечил себе победу в чемпионате Италии.

На первой добавленной минуте первого тайма счет открыл нападающий хозяев Маркус Тюрам. На 80-й минуте полузащитник Генрих Мхитарян забил второй гол.

«Интер» набрал 82 очка после 35 матчей и занимает первое место в турнирной таблице, опережая второй номер топа «Наполи» на 12 очков. «Парма» с 42 очками располагается на 12-й строчке.

Миланскую команду возглавляет Кристиан Киву, который в июне 2025 года сменил ушедшего в саудовский «Аль-Хиляль» Симоне Индзаги. «Интер» завоевал чемпионский титул в 21-й раз в своей истории. Больше только у «Ювентуса» с активом 36 побед. В прошлом сезоне чемпионом Италии был «Наполи». «Интер» вернул себе титул спустя один год.

Ранее «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Ливерпуля» в матче АПЛ.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!