Стал известен разрыв между средними зарплатами в регионах России

ТАСС: разрыв зарплат между регионами России превысил 160 тысяч рублей
Разница между самой высокой и самой низкой средней заработной платой в российских регионах в феврале 2026 года составила 161,8 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС после анализа данных Росстата.

Наиболее высокий уровень средней зарплаты зафиксирован на Чукотке — 208,4 тыс. рублей. Самый низкий показатель отмечен в Республике Ингушетия, где средний доход составил 46,6 тыс. рублей. Таким образом, разрыв достиг почти 162 тыс. рублей.

Средняя начисленная заработная плата по России в феврале составила 103,9 тыс. рублей.

Для сравнения, в январе 2026 года разница между максимальной и минимальной средней зарплатой по субъектам РФ была еще выше и приближалась к 177 тыс. рублей.

В феврале текущего года в пяти отраслях российской экономики средний уровень оплаты труда превысил отметку в 200 тыс. рублей. Лидерами по данному показателю стали работники табачной промышленности — их средний заработок составил 355 тыс. рублей. Также в число высокооплачиваемых сфер вошли финансовая деятельность и страхование (средняя зарплата — 217 тыс. рублей), добыча углеводородов (нефть и газ) и IT-сектор (по 207 тыс. рублей), а также сфера воздушных и космических перевозок (205 тыс. рублей).

