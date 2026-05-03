Макрон рассказал, почему приехал в Армению без жены

Макрон: Брижит не смогла приехать в Армению, но думает о ней

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил изданию news.am, что его жена Брижит не смогла приехать с ним в Армению, но думает о ней.

«Брижит осталась в Париже из-за других обстоятельств и приносит извинения. Она много думает об Армении и мысленно с вами», — подчеркнул французский лидер.

В Ереване 4 мая пройдет саммит Европейского политического сообщества, в рамках которого состоится отдельная сессия, посвященная Украине. Мероприятие посетят около полусотни представителей различных государств, в том числе Макрон.

Депутат Госдумы Алексей Толмачев заявил «Газете.Ru», что саммит является попыткой французских и армянских властей поднять свои рейтинги и отвлечь внимание общественности от «катастрофических условий». По его мнению, «Армения может повторить судьбу Украины».

30 апреля стало известно, что Эммануэль Макрон посетит Гюмри на севере республики, где находится 102-я военная база Вооруженных сил России.

Ранее жена Макрона пожаловалась на приступы пессимизма из-за статуса первой леди.