В МИД рассказали об интригах против Трампа и действиях США против дипломатов РФ

Чиновники США за спиной президента страны Дональда Трампа насильно навязывают американское гражданство детям дипломатов РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своей статье «Спасибо, не надо. Достаточно. Прекратите!», опубликованной в газете «Ведомости».

«Пока президент Трамп пытается навести порядок в американской миграционной баланде, сваренной предшественниками, его же собственные сотрудники за спиной занимаются интригами — наводят порчу на и без того хворающие российско-американские отношения как раз на ниве миграции», — написала она.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, «глубинное государство» в Соединенных Штатах создало новую проблему для давления на дипломатов РФ, игнорируя то, что это превращается в «ярчайший пример упадка пресловутой «американской демократии». Она пояснила, что теперь Госдепартамент США или стоящие «за американской дипломатической ширмой» люди, начали распространять гражданство своей страны «на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия буквально насильно под предлогом закрепленного в Конституции США «права почвы» и якобы ограниченного характера консульского иммунитета». Захарова назвала такие действия «глупостью, нарушением всего и вся», а также «ударом» по Трампу.

«Но кого это там волнует, когда на кону очередной акт русофобии, столь пестуемой Демпартией», — заявила она.

Представитель МИД подчеркнула, что здесь нет вины российских дипломатов. По ее словам, они оформляют все документы в соответствии с законодательством РФ и требованиями венских конвенций, уважают законы Соединенных Штатов. При рождении детей на территории США дипломаты РФ сразу же оформляют им российское гражданство, зная, что с американским гражданством проблем не будет, поскольку на сотрудников дипведомств России, как следует из местных законов, «право почвы» автоматически не распространяется, добавила Захарова.

24 апреля Трамп назвал необходимым диалог с Россией и ее президентом Владимиром Путиным, подчеркнув, что даже в условиях конфликтов отказываться от общения не стоит.

В тот же день первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Путин и Трамп встретятся при необходимости обсудить вопросы конфиденциально, «с глазу на глаз», без посторонних.

Ранее стало известно, что обсуждают РФ и США за закрытыми дверями.