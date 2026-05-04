Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Российские силы ПВО за неделю сбили над регионами стране свыше 2,6 тысяч украинских БПЛА

РИА Новости: за неделю над территорией России уничтожили не менее 2622 дронов
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны в течение недели перехватили и уничтожили над территорией страны не менее 2622 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом, ссылаясь на данные министерства обороны РФ, сообщает РИА Новости.

Больше всего дронов противника были сбиты 30 апреля (571) и 3 мая (740). Подавляющее большинство налетов совершено на европейскую часть Российской Федерации.

В материале отмечается, что с 20 по 26 апреля российские военные перехватила не менее 2745 украинских беспилотников.

3 мая глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что системой «Купол Донбасса» и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращена 61 террористическая атака со стороны украинских войск.

В ночь на 3 мая стало известно, что в Ленинградской области отразили атаку более 60 дронов. Ключевой целью налета был морской торговый порт Приморск, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Ранее над Москвой уничтожили два беспилотника ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!