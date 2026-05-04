Российские силы ПВО за неделю сбили над регионами стране свыше 2,6 тысяч украинских БПЛА

РИА Новости: за неделю над территорией России уничтожили не менее 2622 дронов

Российские силы противовоздушной обороны в течение недели перехватили и уничтожили над территорией страны не менее 2622 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом, ссылаясь на данные министерства обороны РФ, сообщает РИА Новости.

Больше всего дронов противника были сбиты 30 апреля (571) и 3 мая (740). Подавляющее большинство налетов совершено на европейскую часть Российской Федерации.

В материале отмечается, что с 20 по 26 апреля российские военные перехватила не менее 2745 украинских беспилотников.

3 мая глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что системой «Купол Донбасса» и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращена 61 террористическая атака со стороны украинских войск.

В ночь на 3 мая стало известно, что в Ленинградской области отразили атаку более 60 дронов. Ключевой целью налета был морской торговый порт Приморск, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Ранее над Москвой уничтожили два беспилотника ВСУ.