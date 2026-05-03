В Ереване проведут саммит ЕПС с участием Зеленского и представителей 50 стран

В Ереване 4 мая пройдет саммит Европейского политического сообщества, в рамках которого состоится отдельная сессия, посвященная Украине. Мероприятие посетят около полусотни представителей различных государств, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон. Депутат Госдумы Алексей Толмачев заявил «Газете.Ru», что саммит является попыткой французских и армянских властей поднять свои рейтинги и отвлечь внимание общественности от «катастрофических условий». По его мнению, «Армения может повторить судьбу Украины».

Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) состоится в Ереване 4 мая. В мероприятии примут участие делегации из полусотни стран — не только лидеры государств Евросоюза, но и главы стран-партнеров. В том числе его посетит президент Франции Эммануэль Макрон, который прибудет в Армению с государственными визитом.

Мероприятие пройдет под девизом: «Строим будущее: единство и стабильность в Европе». По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на площадке обсудят важнейшие темы: «от гибридных угроз и устойчивости демократических институтов до вопросов связности и энергетики».

В рамках саммита, по данным украинского издания «Суспільне», состоится отдельная сессия, посвященная Украине . На мероприятии в том числе планируется обсудить дальнейшую стратегию в отношении России.

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Армению для участия в саммите .

«Впереди много встреч. Ключевой вопрос — обеспечение большей безопасности и координации для всех нас», — заявил он.

По информации Sputnik Армения, 3 мая Зеленский уже провел встречи с премьер-министрами Великобритании и Чехии Киром Стармером и Андреем Бабишем. Кроме этого, сам украинский лидер сообщил о переговорах с премьер-министрами Норвегии и Финляндии Йонасом Гаром Стёре и Петтери Орпо. По словам президента Украины, стороны обсудили соглашение по беспилотникам и работу по укреплению противовоздушной обороны, а также энергетическую поддержку Киева.

Осложнит отношения с Россией

Представитель армянской оппозиции, член партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян заявил, что посещение Зеленским саммита Европейского политического сообщества в Ереване может осложнить отношения Армении с Россией. По его словам, власти страны осуществляют «геополитические и международные виражи».

«Мы надеемся, что эти последствия не будут плохими для нашей экономики, но действовать нужно осторожно. Нельзя создавать новые кризисы, следует избегать новых кризисов. Но риск существует», — заявил Карапетян.

Политолог Карен Игитян, в свою очередь, назвал приглашение президента Украины на саммит в Ереване очередным антироссийским шагом Пашиняна. Он подчеркнул, что визит Зеленского в Армению станет демонстрацией лояльности Западу со стороны Еревана, а также признаком стратегического поворота во внешней политике.

« Естественно, Россия отреагирует . Эта реакция может быть непубличной, но хозяйствующие субъекты могут столкнуться с проблемами. Армения от этого визита ничего не выиграет», — добавил эксперт.

Попытка отвлечь внимание

В Госдуме саммит Европейского политического сообщества с участием Зеленского назвали попыткой властей Франции и Армении поднять свои рейтинги и отвлечь внимание общественности от «катастрофических условий». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил депутат Александр Толмачев.

« Армения может повторить судьбу Украины, если сделает неправильный выбор исторического пути. Соседняя страна рискует сервировать себя в качестве блюда на европейском столе », — отметил он.

По словам парламентария, заявленная тема о поддержке ВСУ и украинской экономики абсолютно беспредметна. На деле же Европа намерена лишь узнать, какие ресурсы Киева и Еревана можно «забрать себе».

«В реальности задача одна: пустить пыль в глаза и создать иллюзию «стройного единства». Которое, разумеется, невозможно, ведь Европа не собирается разговаривать ни с Арменией, ни с Украиной на равных. <...> Насчет участия Зеленского отмечу одно: встречаясь с нелегитимным предводителем террористического режима, лидеры Евросоюза бросают тень на собственную легитимность», — заключил Толмачев.