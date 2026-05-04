Назван простой и быстрый способ снять стресс

Врач Орлова: погружение лица в ледяную воду помогает быстро снять стресс
Погружение лица в ледяную воду или удержание кубика льда в руках помогает быстро снять напряжение и стресс, рассказала «Газете.Ru» врач, клинический психолог доцент, заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Екатерина Орлова.

«В структуре навыков проживания негативных эмоциональных состояний температурный компонент рядом зарубежных ученых квалифицируется как метод экстренного снижения физиологического возбуждения. Например, погружение лица в ледяную воду или удержание кубика льда активирует нырятельный рефлекс млекопитающих, который инициирует парасимпатическую вагусную реакцию, сопровождающуюся брадикардией и снижением симпатического тонуса», — рассказала психолог.

Этот рефлекс заставляет сердце биться медленнее (возникает брадикардия) и переключает нервную систему в режим «торможения».

«В итоге парасимпатический отдел берет верх над симпатическим, который отвечает за стресс и панику. Холод, воздействуя на кожу лица, вызывает сужение сосудов и буквально «притормаживает» физиологическое возбуждение, помогая нам успокоиться», — заключила доктор.

Ранее врач рекомендовала для снятия стресса трогать траву, гальку, соль или пластилин.

 
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
