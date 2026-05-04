В Петербурге 11-летний вейксерфер попал в реанимацию

В Петербурге мальчик попал в больницу после падения во время вейксерфинга

В Санкт-Петербурге подросток попал в реанимацию, после того как неудачно упал во время вейксерфинга (катание с использованием специальной доски на волне, создаваемой буксировочным катером), пишет «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел накануне около 14:30 в вейк-парке города. Во время катания 11-летний мальчик мог сорваться с двухметровой высоты. После этого он чуть не захлебнулся.

В статье уточняется, что ребенка доставили в больницу с тяжелыми травмами. Он находится в реанимации.

Накануне на Москве-реке в Красногорске опрокинулся катер, на котором находились дети. Пострадавших двух и четырех лет госпитализировали с переохлаждением в больницу имени Г.Н. Сперанского. Находившиеся на судне взрослые от госпитализации отказались.

По предварительной информации, причиной ЧП мог стать перегруз катера или столкновение с другой лодкой. Некоторые пассажиры перевернувшегося судна не умели плавать, но не утонули благодаря спасательным жилетам.

