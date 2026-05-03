«Я пережила безумные трагедии». Советской «Мэри Поппинс» Наталье Андрейченко — 70

3 мая 70-летний юбилей отмечает актриса, певица и телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, полюбившаяся зрителям прежде всего воплощением Мэри Поппинс в картине «Мэри Поппинс, до свидания».

Андрейченко родилась в Москве, в семье инженера и сотрудницы Министерства просвещения. С ранних лет мечтала о сцене, но после окончания школы с первой попытки поступить в театральное училище имени М. С. Щепкина не получилось. В итоге в 1973 году ее приняли во ВГИК, где она училась в мастерской Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой.

В кино Андрейченко дебютировала в 1975 году, еще на втором курсе, сыграв в фильмах «От зари до зари» и «Колыбельная для мужчин». Первый по-настоящему громкий успех пришел вместе с ролью Насти Соломиной в киносаге Андрея Кончаловского «Сибириада» (1978), а закрепилась всенародная любовь в 1983 году, когда вышли мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания» Леонида Квинихидзе и «Военно-полевой роман» Петра Тодоровского.

Успешная карьера Андрейченко развивалась параллельно с трагической личной жизнью. В 2018 году она раскрыла, что в возрасте 19 лет пережила двойное изнасилование. По словам актрисы, она давно простила преступников, которых задержали и приговорили в 18 годам колонии строгого режима.

Первым мужем артистки стал композитор Максим Дунаевский, с которым она познакомилась на съемках, когда ему было 36 лет, а ей — 25. Между ними завязался роман и уже в 1982 году, когда Андрейченко была на шестом месяце беременности, пара сыграла свадьбу. 25 ноября того же года у них родился сын Дмитрий. Однако семейная жизнь была наполнена изменами, и спустя несколько лет брак был расторгнут.

К тому времени Андрейченко уже влюбилась в оскароносного швейцарского актера австрийского происхождения Максимилиана Шелла, который был старше нее на 26 лет, и 11 июня 1986 года они поженились. В 1989 году актриса родила дочь Настасью. Тем не менее, второй брак тоже принес артистке лишь временное счастье — в 2001 году Шелл заявил жене, что влюбился в другую женщину, однако Андрейченко целых шесть лет не соглашалась на развод. Тогда Шелл расторгнул брак в одностороннем порядке, убедив чиновников в Вене, что жена не исполняет супружеские обязанности.

Последние несколько лет Андрейченко живет в Мексике.

«Я пережила безумные трагедии, и это место закрыло меня своими божественными пальмовыми деревьями, сохранило мне жизнь. В этом уединении мне удалось пройти через тяжелые испытания, очищая свою душу», — так актриса объясняла свой выбор в интервью «Газете.Ru».