«Ждет весь мир». Кремль анонсировал очень важное выступление Путина 9 мая

Песков: важное выступление Путина на День Победы ждет весь мир

Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы, 9 мая 2025 года

В Кремле анонсировали важное выступление президента России Владимира Путина на параде Победы и двухсторонние встречи с иностранными гостями. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что объявление Москвой перемирия с Киевом по случаю 9 Мая важно, даже несмотря на то, что в предыдущие годы украинские войска не соблюдали прекращение огня. Украинский президент Владимир Зеленский тем временем поручил выяснить условия перемирия и предложил заключить долговременный мир.

Выступление президента России Владимира Путина на параде Победы 9 мая будет важным. Об этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде. Его всегда ждет весь мир, оправданно ждет»,

— сказал представитель Кремля.

Песков также подтвердил, что график Путина в этот день будет сильно загруженным — президент проведет в том числе двусторонние встречи с иностранными гостями.

Также, по его словам, объявление Москвой перемирия с Киевом важно, даже несмотря на то, что в предыдущие годы Вооруженные силы Украины его не соблюдали:

«Это особый день, это особый праздник. Поэтому, конечно, такие гуманитарные инициативы весьма и весьма актуальны».

Реакция Трампа на перемирие

Об инициативе вновь объявить перемирие в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне помощник президента России Юрий Ушаков рассказал 29 апреля по итогам разговора главы государства с президентом США Дональдом Трампом. В беседе глава Белого дома одобрил недавно объявлявшееся Москвой пасхальное перемирие.

«В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», — рассказал Ушаков.

Помощник президента добавил, что Трамп поддержал идею, назвав праздник символом общей победы над нацизмом во Второй мировой войне. В свою очередь, американский лидер заявил, что это именно он предложил Путину «небольшое перемирие».

На следующий день Песков в разговоре с журналистом Александром Юнашевым уточнил, что конкретное время действия прекращения огня объявит президент: «Пока что мы исходим из того, что речь идет о самом дне (9 мая, — прим.), но часы, когда начнётся и закончится это перемирие, будут объявлены верховным главнокомандующим . Пока по конкретике решение не принималось».

Власти Украины официально не соглашались и не отказывались присоединиться к перемирию. Президент страны Владимир Зеленский рассказал о поручении представителям Киева узнать у Трампа детали инициативы, чтобы выяснить, «о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем». По его словам, Украина предлагает долгосрочное прекращение огня, «гарантии надежной безопасности для людей» для людей и «долговременный мир».

Как отмечал Песков, для прекращения огня не потребуется какая-либо реакция Киева , поскольку решение Путина «будет реализовываться».

Высокие гости

29 апреля Песков заявил, что Кремль пока не готов раскрыть список иностранных гостей, которые прибудут в Москву на празднование Дня Победы. Но он пообещал, что про них расскажут заранее.

В то же время Ушаков подтвердил, что парад точно посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Ранее власти Литвы, Латвии и Эстонии объявили о решении второй год подряд закрыть свое небо для самолета главы словацкого правительства, чтобы помешать ему прибыть в Москву. Фицо заверил, что вновь найдет другой маршрут, а 1 мая Чехия выдала разрешение на пролет его борта.

Традиционно парад в Москве посетит и президент Белоруссии Александр Лукашенко, о чем, как пишет Telegram-канал «Пул Первого», он сообщил Путину в телефонном разговоре. Кроме того, участие подтвердили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

Без танков, но с авиацией

28 апреля пресс-служба Министерства обороны России объявила о том, что в 2026 году парад пройдет в необычном формате — с пролетом пилотажных авиагрупп и штурмовиков Су-25, но без участия наземной техники:

«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут».

Еще одним нестандартным элементом станут включения, во время которых покажут работу военнослужащих в зоне проведения спецоперации.

Как объяснил Песков, от прохода техники решили отказаться «на фоне террористической угрозы».