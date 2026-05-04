Россияне стали тратить меньше денег на услуги и непродовольственные товары

Жители России сокращают траты на непродовольственные товары и услуги, при этом увеличивая расходы на еду. Об этом, ссылаясь на аналитическое исследование «СберИндекса», сообщает газета «Известия».

Согласно ему, с 20 по 26 апреля расходы населения уменьшились по сравнению с прошлой неделей на 1,7%. Наиболее существенно, на 22,4%, сократились траты в сегменте бытовых услуг — на ателье, химчистку и ремонт одежды. Россияне стали меньше расходовать на обслуживание автомобилей (12,3%) и на телекоммуникационные услуги (10,3%). Траты населения в маркетплейсах за неделю в целом сократились на 4,4% , в том числе на одежду, обувь, аксессуары (7,7%) и на бытовую технику (3,9%).

При этом, отмечается в материале, россияне стали больше расходовать на продукты питания (1,5%).

По словам научного руководителя Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, в условиях экономической нестабильности и турбулентности население России переходит от модели потребления к модели сбережения, компенсируя это за счет непродовольственных категорий товаров и услуг.

31 марта сообщалось, что россияне заметно сократили траты в начале 2026 года.

