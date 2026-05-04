Война США и Израиля против Ирана
Иран отреагировал на анонсированную Трампом операцию «Проект свобода» в Ормузском проливе

Депутат Ирана Азизи: операция США в Ормузском проливе будет нарушением перемирия
Nicolas Economou/Reuters

Любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе будет расценено Тегераном как нарушение режима прекращения огня. Об этом заявил глава комитета по национальной безопасности парламента (Меджлиса) Ирана Эбрахим Азизи в социальной сети X.

«Управление Ормузским проливом и Персидским заливом не будет осуществляться на основе бредовых заявлений Трампа!» — написал депутат.

До этого президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект свобода», которая предполагает вывод судов из Ормузского пролива, которые оказались заблокированы там из-за конфликта с Ираном. По его словам, «страны со всего мира» обратились к Вашингтону с просьбой помочь освободить их суда, застрявшие в проливе.

Также он пригрозил, что если данному «гуманитарному процессу будут каким-либо образом мешать», то американская сторона ответит на вмешательство силой.

30 апреля верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Исламская Республика планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По его словам, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

В начале апреля журнал The Atlantic написал, что Трамп преподнес подарок президенту России Владимиру Путину, когда начал военную операцию против Ирана и тем самым нанес стратегический удар по Европе и Украине.

Ранее в Иране опровергли информацию о совместном с США разминировании Ормузского пролива.

 
