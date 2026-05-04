США раскрыли подробности своей операции в Ормузском проливе

Американская операция «Проект свобода», с помощью которой США намерены помочь застрявшим в Ормузском проливе судам, на этом этапе не предусматривает сопровождения судов кораблями ВМС Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного высокопоставленного представителя вашингтонской администрации.

По ее информации, операция будет представлять собой процесс, посредством которого государства, страховые компании и организации, занимающиеся перевозкой грузов, смогут координировать проход судов.

Незадолго до этого Трамп объявил, что утром в понедельник, 4 мая, Соединенные Штаты начнут операцию «Проект Свобода», предполагающую вывод судов из Ормузского пролива, которые оказались заблокированы там из-за военного конфликта. Американский лидер назвал ее «гуманитарным жестом со стороны США, стран Ближнего Востока и, в частности, Ирана». По его словам, на многих из этих кораблей «заканчиваются запасы продовольствия и всего остального, что необходимо для того, чтобы многочисленные экипажи могли оставаться на борту в благоприятных с точки зрения здоровья и санитарии условиях».

Также глава Белого дома пригрозил, что если данному «гуманитарному процессу будут каким-либо образом мешать», то американская сторона ответит на вмешательство силой.

27 апреля президент России Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге. В начале беседы российский лидер подтвердил особый характер отношений двух стран. По его словам, Москва видит, как Иран «мужественно и героически борется за свою независимость, за свой суверенитет».

Ранее в Кремле заявили, что Ормузский пролив открыт для России.

 
