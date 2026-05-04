Лидер страны ЕС рассказал о просьбах надавить на Казахстан из-за России

Ondrej DemI/IMAGO/Global Look Press

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что чешские чиновники и сотрудники министерства иностранных дел республики просили его вести антироссийскую политику и требовать от Казахстана сокращения связей с РФ и Китаем. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала TV Nova.

«Они вложили мне памятку, которую подготовил МИД, где написали, что я должен призвать Казахстан ограничить отношения с Россией и Китаем. Потрясающе», — сказал глава чешского правительства.

В ответ на вопрос, кто именно подготовил такой документ, политик ответил, что это сделали «какие-то чиновники». Он предположил, что это мог быть бывший глава МИД Чехии Ян Липавский.

До этого Бабиш призвал Европу к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, прямой диалог ЕС и РФ необходим для прекращения огня на Украине. Вести переговоры с российским лидером могли бы представители ключевых стран Евросоюза, отметил, премьер.

Ранее были названы европейские страны, которые могут восстановить отношения с Россией.

 
