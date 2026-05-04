Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Пассажирский самолет зацепил фонарный столб

В США самолет авиакомпании United Airlines снес фонарный столб во время посадки
Toby Melville/Reuters

Самолет американской авиакомпании United Airlines, заходя на посадку в аэропорту Ньюарк Либерти (штат Нью-Джерси), задел фонарный столб на автостраде. Об этом сообщили в Федеральном авиационном управлении США (FAA).

«Во время захода на посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти рейс 169 авиакомпании United Airlines врезался в фонарный столб на автостраде Нью-Джерси», — сказано в сообщении.

В FAA уточнили, что это был самолет Boeing 767, который благополучно совершил посадку, прибыв из итальянской Венеции.

Там также отметили, что по итогам случившегося будет проведено расследование.

По данным портала BNO News, одно из колес воздушного судна зацепило ехавший по автостраде грузовой автомобиль пекарни, выбив стекло с водительской стороны. При этом представители United Airlines отметили, что пассажиры и члены экипажа не пострадали.

До этого в Бразилии частный самолет потерпел крушение и врезался в здание ресторана. ЧП произошло в городе Капан-да-Каноа, штат Риу-Гранди-ду-Сул.

Ранее угнанный самолет врезался в здание аэропорта Лос-Анджелеса.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!