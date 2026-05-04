Пассажирский самолет зацепил фонарный столб

В США самолет авиакомпании United Airlines снес фонарный столб во время посадки

Самолет американской авиакомпании United Airlines, заходя на посадку в аэропорту Ньюарк Либерти (штат Нью-Джерси), задел фонарный столб на автостраде. Об этом сообщили в Федеральном авиационном управлении США (FAA).

«Во время захода на посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти рейс 169 авиакомпании United Airlines врезался в фонарный столб на автостраде Нью-Джерси», — сказано в сообщении.

В FAA уточнили, что это был самолет Boeing 767, который благополучно совершил посадку, прибыв из итальянской Венеции.

Там также отметили, что по итогам случившегося будет проведено расследование.

По данным портала BNO News, одно из колес воздушного судна зацепило ехавший по автостраде грузовой автомобиль пекарни, выбив стекло с водительской стороны. При этом представители United Airlines отметили, что пассажиры и члены экипажа не пострадали.

