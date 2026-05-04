Названы регионы, где средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей

Средняя заработная плата в феврале превысила 100 тысяч рублей в 14 российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости после изучения данных статистики.

Лидером по уровню доходов стала Чукотка, где средняя зарплата составила 208,5 тыс. рублей. Высокие показатели также зафиксированы в Москве (198,4 тыс.), Магаданской области (179,8 тыс.) и Ямало-Ненецком автономном округе (176,8 тыс.).

Свыше 125 тыс. рублей в среднем получают в Санкт-Петербурге, Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае, Мурманской и Сахалинской областях. Отметка в 100 тыс. рублей была преодолена в Московской области, Красноярском и Хабаровском краях.

Наибольший рост зарплат зафиксирован в Хабаровском крае — на 23% в годовом выражении, до 109 тыс. рублей.

В среднем по стране начисленная зарплата в феврале составила 103,9 тыс. рублей, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель среднемесячной начисленной зарплаты рассчитывается до вычета налогов и с учетом премиальных выплат, а также включает доходы всех работников, включая сотрудников со сверхвысокими доходами.

В феврале текущего года в пяти отраслях российской экономики средний уровень оплаты труда превысил отметку в 200 тыс. рублей. Лидерами по данному показателю стали работники табачной промышленности — их средний заработок составил 355 тыс. рублей. Также в число высокооплачиваемых сфер вошли финансовая деятельность и страхование (средняя зарплата — 217 тыс. рублей), добыча углеводородов (нефть и газ) и IT-сектор (по 207 тыс. рублей), а также сфера воздушных и космических перевозок (205 тыс. рублей).

